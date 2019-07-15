В Харькове скончалась писательница Касьян

Вчера утром, 14 июля, умерла в возрасте 48 лет известная украинская писательница и бард из Харькова Елена Касьян.

Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

"Люди, вы невероятные. Вы подарили ей шесть лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 6.50 Лена ушла. Она поет нам сверху. Спасибо вам, люди", – сказано в сообщении.

Отметим, на протяжении 6 лет писательница боролась с раком молочной железы и перенесла несколько операций.

Касьян написала детские книги "Фея по фамилии Дура" и "Самое важное желание". А кроме этого, записала четыре альбома авторских песен.