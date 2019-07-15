 

В Харькове скончалась писательница Касьян

15 июля 2019 г. 12:49
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Вчера утром, 14 июля, умерла в возрасте 48 лет известная украинская писательница и бард из Харькова Елена Касьян.

Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

"Люди, вы невероятные. Вы подарили ей шесть лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 6.50 Лена ушла. Она поет нам сверху. Спасибо вам, люди", – сказано в сообщении.

Отметим, на протяжении 6 лет писательница боролась с раком молочной железы и перенесла несколько операций.

Касьян написала детские книги "Фея по фамилии Дура" и "Самое важное желание". А кроме этого, записала четыре альбома авторских песен.

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