В Харькове скончался депутат горсовета

Сегодня, 23 августа, в Харькове на 64-году жизни скропостижно скончался член депутатской фракции Харьковского городского совета 7 созыва «За Харьков, за Возрождение» Иван Попович.

Как сообщили в пресс-центре горсовета, в связи с его кончиной Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет, первый заместитель городского головы Игорь Терехов выражают соболезнования родным и близким покойного.

Как сообщили в горсовете, Иван Савельевич Попович родился 12 февраля 1955 года в селе Пришиб Балаклейского района Харьковской области. В 1973 году окончил Харьковский электротехнический техникум. С 1976 года работал на должности инженера, старшего инженера, начальника бюро, заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя генерального директора ГП ХПЗ им.Т.Г. Шевченко. В 2003 году был назначен генеральным директором ЗАО «Техноимпекс». С 2004 по 2013 год - директор ООО «СК «СТРОЙ-СИТИ». После этого работал исполнительным директором ГП ХПЗ им.Т.Г. Шевченко, а в 2016 году стал директором ООО «Строительная компания «СТРОЙ-СИТИ». В 2010 году был избран депутатом Харьковского городского совета 6 созыва. С 2015 года - депутат Харьковского городского совета 7 созыва. Являлся заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности.