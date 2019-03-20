В Харькове скончался известный журналист

В Харькове скончался известный украинский журналист Аркадий Генкин.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского национального университета им. Каразина на странице в Facebook.

"Выражаем сочувствие и разделяем горечь утраты. Вечная память об Аркадии Матвеевича, профессионала своего дела и замечательного человека, навсегда останется в сердцах родных, близких и знакомых", - сказано в сообщении.

Журналист Аркадий Генкин работал в газете "Время", а также печатался в различных украинских изданиях.

Как сообщается, прощание с покойным состоится 20 марта в 11:30 в крематории по адресу пос. Жихарь, ул. Надборная, 3.