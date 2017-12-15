В Харькове снижены тарифы на воду

Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг , для потребителей КП «Харьковводоканал» установлены новые тарифы. Об этом сообщили на сайте горсовета.

Как сообщили на предприятии, изменение тарифов для КП «Харьковводоканал» произошло по инициативе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в связи с необходимостью приведения их в соответствие с нормами Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

Постановлением предусмотрено изъятие из действующих структур тарифов расходов, связанных с обслуживанием и поверкой общедомовых и индивидуальных (квартирных) приборов учета воды.

Установлены следующиме тарифы:

- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 7,70 грн за 1 куб. м (без НДС); 9,24 грн с НДС;

- на услугу по централизованному водоотведению (с использованием внутридомовых систем) - 4,30 грн за 1 куб. м (без НДС); 5,16 грн с НДС.