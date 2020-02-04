В Харькове снова обещают пересчитать стоимость отопления и горячей воды. Когда ждать новые платежки?

Новые платежки за отопление и горячую воду которые должны прийти харьковчанам уже в этом месяце обещают их немного удивить. И что, нехарактерно - приятно. «Харьковские тепловые сети» недавно сообщили, что еще раз пересчитают стоимость услуг за январь в меньшую сторону. А связано это с тем, объясняет гендиректор КП «ХТС» Сергей Андреев, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитал новую цену на голубое топливо в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины.

Сергей Андреев, гендиректор КП «Харьковские тепловые сети»

На сегодняшний день известно о том, что стоимость газа, который мы закупили в январе месяце составляет 4650 гривен за тысячу кубов. В нашем тарифе, который действует на сегодняшний день стоимость газа составляет 6235, то есть газ мы купили дешевле. Разница на 25% дешевле стоимость газа, который мы купили чем тот стоимость которого заложена в наш тариф. Поэтому будет перерасчет.

По словам тепловиков для тех горожан, дома которых не оборудованы счетчиками тепла, будет дополнительное снижение цены за услугу с учетом температуры наружного воздуха. Так как январь в этом году был намного теплее, чем обычно.

Сергей Андреев, гендиректор КП «Харьковские тепловые сети»

И вот внизу, подчеркиваю внизу, в платежке мелким шрифтом.Но это, к сожалению, наша техника так не позволяет сделать по-другому - там будет написано, что нормативные начисления вот такие, скидка составляет вот столько-то, к оплате столько-то. И вот к оплате будет видно. И вот эта сума к оплате будет на 14% по теплу и на 12% по горячей воде будет ниже чем то, что было бы если бы постанова Кабинета Министров не действовала.

Харьковчане же таким перерасчетам хоть говорят и рады, потому как давно такого не помнят, но уверяют, что существенно это на их бюджет не повлияет. Ведь иногда, рассказывает Наталья на плату за все коммунальные услуги приходится выкладывать 70-80% от общего бюджета.

Наталья, харьковчанка

При том, что мы как бы вроде как бы не нуждаемся особо, ну а для людей, у которых вообще нет такой возможностей при минимальной пенсии. даже при уменьшении такой стоимости ну это копейки. Получаются что люди всё равно страдают от завышенных цен.

Валерий, харьковчанин

Если бы в два раза бы уменьшили, то да. Потом все эти отопления — это фикция потому, что в основном батареи среднего как говорится нагревания, как и горячая вода.

Василий, харьковчанин

- Пенсия около 4-х тысяч, а жена вообще минималку получает. Поэтому представьте, как жить. - Скільки з бюджету ви викладаєте на те щоб опалення та горячу воду оплатити? - Ну где-то три тысячи. Пусть пенсии думают, как поднять пенсии как сделать это все, а то, что наврали народу, народ поверил, а толку никакого.

А новые платежки с пересчетом стоимости горожане должны получить уже в ближайшие дни.