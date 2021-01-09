В Харькове снова пикетировали коксовый завод

Пикет состоялся возле центральной проходной Харьковского коксового завода "Новомет" с требованием прекратить деятельность из-за вредных выбросов в атмосферу.

"Согласно решению Харьковского окружного административного суда от 7 декабря 2020 года, с 6 января 2021 года коксовый завод "НОВОМЕТ" должен временно остановить производство кокса и каменноугольной смолы - в случае отсутствия апелляционной жалобы. Но 6 января от завода в суд поступила апелляционная жалоба, и теперь судьбу чистого воздуха будет решать апелляционная инстанция. Это означает затягивание процесса, и все это время завод будет продолжать свою деятельность, связанную с вредными выбросами в атмосферу. Цель акции - а с августа это уже 15-я подобная акция протеста - продемонстрировать намерение общественности держать ситуацию под контролем, это наша принципиальная позиция", - отметил во время акции ее соорганизатор представитель экологической группы "Печенеги" Александр Константинов.

По данным лидера экологической группы "Печенеги" Сергея Шапаренко, на предприятии проверяют источники выброса: "Проверка происходит в условиях действующего оборудования, потому что, как говорят, его остановка приведет к нарушению всего технологического процесса".

Участники акции, к которым присоединились и местные жители, в свободный микрофон требовали от руководства завода установить фильтры, а если это невозможно, то передислоцировать завод за пределы Харькова.

Акция длилась около часа. Из представителей администрации завода к участникам акции никто не вышел, не было и представителей местных властей. Порядок обеспечили работники правоохранительных органов. Инцидентов не было.