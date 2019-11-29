В Харькове сняли на видео избиение школьницы, полиция проводит проверку

В Сети появилось видео, на котором зафиксировано, как неизвестная девушка избивает школьницу.

«Школьный буллинг - это не миф, а реальность. Пьяная малолетка избила сверстницу за воровство», - говорится в сообщении под опубликованным видео.

По данным пользователей соцсетей, девушка, которую на видео обвинили в краже, при этом избили и заставили встать на колени, является ученицей одной из харьковских школ на Алексеевке.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области по данному инциденту сообщили, что информация об обнаружении в сети Интернет видео избиения девушки внесена в Журнал Единого учета Шевченковского отдела полиции. По данному факту проводится проверка.

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