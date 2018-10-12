В Харькове сорвали мероприятие ЛГБТ- сообщества (фото, видео)

12 октября 2018 г. 10:08
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Вчера вечером, 11 октября, в харьковском клубе Art Club Yellow Zeppelin должно было пройти мероприятие Coming Out Fest Но оно не состоялось, потому что пару десятков людей из "Фрайкора" заблокировали вход в клуб.

"Мы должны были уже начать наш Coming Out Fest, но агрессивно настроенные люди на подходах не пропускают наших гостей. Полиция пока не предложила действенных решений. И мы в ожидании. Пожалуйста, будьте аккуратны на подходах к ивенту", - написала организатор мероприятия Анна Шарыгина в своем Facebook.

Отметим, что на месте дежурили патрульные, которые никак не пытались повлиять на молодых людей. Участники фестиваля, так ничего и не добившись, стали около 22:00 расходиться. 

Столкновений и крупных конфликтов удалось избежать. 

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