В Харькове состоялась выездная коллегия Минсоцполитики: что обсуждали и почему ее посетил Гройсман

17 мая 2018 г. 19:26
Автор: Лариса Говина
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Выездная коллегия Министерства социальной политики УКраины собрала представителей не только Харьковщины, но и многих других регионов - в ней приняли участие центральных органов власти, местные чиновники и представители объединенных громад. Прошла она на этот раз под руководством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины:

Я сьогодні вирішив взяти участь у її роботі для того, щоб зрозумуіти реальний стан справ на місцях, щоб виступали люди з місць, які говорили про соціальну політику, про програми соціального захисту. Ми говорили про дітей, про пенсионерів, про білі зарплати, про те, що треба зробити щоб соціальні послуги стали більш доступними і про ті програми, які зараз реалізуються.

Андрей Рева, министр социальной политики:

Ми це робимо не для того, щоб просто бути в регіонах а для того, щоб ознайомитися з передовим досвідом, який є в тих чи інших територіальних громадах, які перебудовують систему надання соціальних послуг. Реформа системи соціального захисту не є якимось окремим елементом - вона повинна вписуватися в загальну систему реформування нашої країни.

Реформирование социальной сферы - итоги и перспективы - главная тема коллегии. Чиновники говорят, наработки, которые привели к росту национальной экономики должны приводить к повышению качества жизни всех украинцев. На Харкьовщине, отмечают, в облгосадминистрации уже активно реализовывается масса социальных программ - это и предоставление субсидии населению, и обеспечение жильем воинов АТО, и покупку квартир для детей-сирот.

Юлия Светличная, губернатор:

В Харківській області працює программа забезпечення житлом учасників боййових дій, за якою ми відшкодовуємо 40 відсотків від вартості нової квартири. За два роки реалізації програми житло отримали 87 сімей. 10 з яких переселенці. На цей рік плануємо придбати ще 50 квартир. Такі мехінзми допомогають отримати максимальний системний ефект - як в економці, так і в соціальній сфері.

Одной из самых главных проблем в Укиане на данный момент чиновники называют "зарплаты в конвертах", поэтому отмечают, что необходимо усилить борьбу с теневою экономикой, чтобы иметь возможность за счет налогов обеспечить незащищенные слои населения.

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В Харькове состоялась выездная коллегия Минсоцполитики - 17.05.2018

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