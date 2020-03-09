В Харькове состоялись праздничные мероприятия по случаю 206-й годовщины рождения Тараса Шевченко

Возле памятника Кобзарю собрались жители города, представители общественных организаций, духовенства, областной и городской власти.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, на большом экране показали документальный фильм о Тарасе Шевченко из серии «Великие украинцы». После этого состоялись выступления народных коллективов области.

К участникам праздничного мероприятия присоединился председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, его заместители Евгений Грицков и Руслан Тихонченко. Вместе с харьковчанами они положили цветы к памятнику Кобзарю.