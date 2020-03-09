В Харькове состоялись праздничные мероприятия по случаю 206-й годовщины рождения Тараса Шевченко

09 марта 2020 г. 11:38
1 просмотр

Возле памятника Кобзарю собрались жители города, представители общественных организаций, духовенства, областной и городской власти.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, на большом экране показали документальный фильм о Тарасе Шевченко из серии «Великие украинцы». После этого состоялись выступления народных коллективов области.

К участникам праздничного мероприятия присоединился председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, его заместители Евгений Грицков и Руслан Тихонченко. Вместе с харьковчанами они положили цветы к памятнику Кобзарю.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.