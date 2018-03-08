В Харькове состоялся Марш Женской Солидарности

08 марта 2018 г. 16:36
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Сегодня в Харькове состоялся Марш Женской Солидарности «Все разные – все равные!». посвященный гендерному равенству.

Об этом пишут пользователи соцсетей.

На марш вышли около полутора сотен участников с плакатами, на которых были написаны лозунги: "Мое тело - мое дело!", "Разность - Равность - Сестринство!". "Все разные - все равные!" и т.д.

Участники марша  прошли колонной от станции метро Бекетова до площади Конституции.

Во время мероприятия никаких нарушения правопорядка не произошло.

Охраняли правопорядок во время шествия, как и сообщалось в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  харьковские полицейские и военнослужащие нацгвардии.

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