В Харькове создали чат-бот "СтопНаркотик" для блокировки каналов по продаже наркотиков в интернете

Елена Овчинникова занимается проблемой наркозависимости. Говорит, вот такие надписи краской на домах, по словам женщины, делают наркотики более доступными для молодежи. Сейчас подобные адреса можно найти едва ли не на каждом доме города, наркозависимые вводят их в интернете и сразу же попадают в магазин наркотиков, рассказывает Елена.

Елена Овчинникова, директор БО «Благотворительный фонд «Парус»

У нас діє молодіжний центр, підлітковий, і в нас звертаються до нас хлопці дівчата, яким 14 років – 15 років, вони про все це знають, хтось казав – «я юзав», так вони кажуть – «юзать» наркотики. Чому це так страшно, тому що немає контакту безпосередньо «покупець-продавець». Будь-яка людина заходить, проплачує це, і висилається інструкція: куди піти і під який кущ заглянути. Де найти наркотики. І хто вийме це - чи 14-річна людина, чи це доросла людина…

У двух курсантов университета внутренних дел, специализирующихся на киберпреступности, возникла идея создать бот в «Телеграмме», который будет помогать бороться с продажей наркотиков на просторах Интернета.

Денис Дацюк, соавтор идеи чат-бота «СтопНаркотик»

Мій друг Владислав займається програмуванням. И в нас виникла ідея створити бота, за допомогою якого можна вирішувати ці питання - в тому плані, щоб зменшувати кількість розповсюджування наркотиків, а саме: в мереже Інтернет, саме в мережі Телеграмм.

Разрабатывали и тестировали чат-бот около полутора месяцев.

По словам Владислава Лактионова, наркоторговцы чаще всего для распространения товара выбирают мессенджер Телеграмм, таким образом, надеются, что так их не найдут, потому что именно этот мессенджер имеет высокий уровень защищенности данных пользователей.

Владислав Лактионов, соавтор идеи чат-бота «СтопНаркотик»

Саме головне - це було, як все це автоматизувати. Тому що дуже бистро почали з’являтися нові користувачі, і кожен користувач шле як мінімум одне посилання, і все треба фільтрувати, і серед усього цього сміття, яке приходить, треба найти реально працюючі канали, які реально розповсюджують наркотичні речовини.

Чат-бот уже работает на полную, каждый день к нему поступают более полусотни сообщений пользователей, каждое курсанты проверяют вручную, ищут, прежде всего, специфический сленг наркоторговцев.

Наприклад, «шишкі», це вже є наркотичні речовини. Так звані специфічні слова. Надалі, якщо ми впевнились, що це магазин, який розповсюджує наркотики, ми публікуємо його в наш бот, який розсилає тим, хто підписався на розсилку. Поскаржитесь, будь ласка, не ігноруйте.

В чате «СтопНаркотик» пользователи оставляют ссылки на подозрительные каналы или сайты, а также присылают фото со ссылками на стенах и даже указывают геолокацию их мест. Все данные обрабатываются, и чаты по продаже наркотиков именно в Телеграмм коллективно блокируют, ведь чем больше жалоб на страницы магазинов по продаже наркотиков будет поступать к модераторам мессенджера, тем быстрее его заблокируют.

Бачимо, що це крамниця, працює Запорожье, Бердянськ, Дніпро, Енергодар, у Запоріжжі навіть більший вибір. Далі нажимаю «поскаржитися», репорт, обираю, що це інша причина. Не та, яка передбачена розробниками. Пишу англійською, що продаж наркотиків і відправляю скаргу. Виходжу з наркокрамниці і ставлю звіт, що я поскаржився.

Чатом пользуется уже почти шесть с половиной тысяч пользователей. С их помощью известно более двух с половиной тысяч адресов наркомагазинов. По словам разработчиков, чем больше этих чатов удастся заблокировать, тем больше убытков понесут наркоторговцы.

Алексей Рвачев, ст. преподаватель кафедры информ. технологий и кибербезопасности факультета №4 киберполиции ХНУВД

Вони витратили певні кошти, щоб найняти графітчика, який рекламу розповсюдив, наліпки розмістити по місту, а активісти заблокували ці інтернет-крамниці, і їм, наркозловмисникам, доведеться ще раз робити - вже з новими адресами, витрачати кошти, і їх работа стає менш привабливою, вони втрачають кошти і не отримують прибутки.

На сегодня уже заблокировано 18 наркомагазинов. По словам разработчиков чата, всю полученную от пользователей информацию они анализируют и передают правоохранителям.