В Харькове спасают новорожденных котят, выброшенных на мусорку

В Харькове спасают новорожденных котят, которых неизвестные выбросили на мусорку.

Как сообщили в Службе спасения животных, котят обнаружила девочка, которая, проходя мимо мусорных баков по Гимназической набережной, возле дома №18 услышала писк.

Заглянув в бак, девочка увидела, что там находятся несколько маленьких котят.

«Девочка пыталась их достать, но не могла дотянуться до них. Позвонила к нам вся в слезах, не могла быть рядом все время, ждала и наблюдала в окно или мы не приехали. Очень обрадовалась, когда котят достали», - рассказали волонтеры.

По словам зоозащитников, сейчас спасенных малышей отогревают и откармливают. Также волонтеры сейчас ищут людей, которые могут взять котят на передержку.