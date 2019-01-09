В Харькове спасают подростка, который вытаскивал из огня дедушку-инвалида

09 января 2019 г. 13:50
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На днях в Харьковский ожоговый центр из Луганской области доставили 16-летнего парня по имени Егор Чернецкий. Подросток получил ожоги 65 процентов тела и повреждения внутренних органов, спасая из огня дедушку-инвалида, который не мог ходить.

Об этом сообщила волонтер Ирина Сорокина.

По ее информации, 31 декабря в Станице Луганской в частном доме на улице Песочной произошел пожар. В результате пожара пострадали два человека: мужчина 1951 года рождения, а также его 16-летний внук - Егор Чернецкий, который спас дедушку из огня, но сам серьезно пострадал.

Состояние у ребенка, по словам мамы, тяжелое, однако врачи надеются, что молодой организм справится с повреждениями. В течение  месяца Егор будет находиться в реанимации, где его подготовят к дальнейшим операциям.

«Вчера Егор долго спал, сон был глубокий. Мальчик сильно вымотался, за все время это первый сон», - пишет Ирина Сорокина.

Сейчас для прохождения дальнейшего лечения и восстановления пострадавшему герою постоянно нужна финансовая помощь, о которой волонтеры просят всех неравнодушных к судьбе мальчика.

Помочь Егору можно, перечислив средства на карту его мамы Галины.

Номер карты Приват мамы Егора

4149499111905079 Чернецкая Галина Владимировна.

 

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