В Харькове спасли домашнего кота, замерзавшего на дереве

Вчера вечером на ул. Костычева в Слободском районе Харькова спасали домашнего кота, который волей обстоятельств оказался на дереве и замерзал.

Хозяйка ничего не могла сделать и не знала, куда обратиться.

Как рассказали в Службе спасения животных, у соседки женщины был номер их службы, и она вызвала спасателей.

«Когда приехали, хозяйка помогала нам снимать котика. Это помогло Вискасу (так зовут кота) избежать стресса. Кота сняли и отдали хозяйке», - рассказали активисты.

Также они прихвали харьковчан не оставаться равнодушными к животным, попавшим в беду, а при случае обращаться к спасателям.