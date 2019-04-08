На Новых Домах спасли кошку, упавшую с балкона на дерево (видео)

Накануне в Харькове спасли кошку, вышедшую на козырек балкона, которая сорвалась вниз и оказалась на дереве.

Как сообщили в Службе спасения животных, кошка Жужа, которая живет в квартире на бульваре Юрьева, любит выйти погулять на козырёк балкона. Но в этот раз Жужа не удержалась: начала падать и оказалась на дереве.

Поскольку у ее хозяина сломана нога, мужчина обратился за помощью в Службу спасения животных.

Прибывшие спасатели установили, что кошка сидела на ветке, которая не выдержала бы вес человека. Когда спасатель был на дереве, жители дома выглядывали с балконов и пытались подсказать, как ее достать.

А 13-летний сосед Максим спустился вниз с одеялом. К нему присоединились несколько прохожих.

Также соседи сбросили с балконов ещё 2 одеяла, чтобы точно удалось поймать в них кошку.

Один из прохожих, Игорь, оказался монтажником-высотником, и полез на дерево, чтобы помочь спасателю. Вместе им удалось снять Жужу с дерева, но, оказавшись в одеяле, кошка испугалась и убежала. Однако сосед Максим ее поймал и вместе со спасателями вернул ее хозяевам.

Если бы не Максим, кошку бы ещё долго пришлось искать, отметили волонтеры.