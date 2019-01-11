В Харькове спасли кота, который два дня просидел на высоком дереве (видео)

В Харькове спасли сбежавшего из дома кота, который от испуга забрался на высокое дерево возле одной из многоэтажек и не мог с него слезть самостоятельно.

Об этом сообщили в харьковской группе «Спасение животных» в Фейсбук, опубликовав соответствующее видео спасательной операции.

Как стало известно, кот по кличке Томас убежал из дома и залез на высокий тополь. Самостоятельно животное спуститься на землю уже не смогло.

Поскольку люди не могли до него добраться, они обратились к спасателям.

Прибывшие волонтеры из службы спасения животных попытались добраться до животного, однако у них ничего не получилось. Тогда решили вызвать автовышку с лестницей.

Машина прибыла на место, и кота удалось спасти.

Когда напуганного Томаса сняли с дерева, то увидели, что за время, проведенное на дереве, хвост кота превратился в ледяную сосульку.

Замерзшего спасенного кота вернули владелице.