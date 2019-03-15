В Харькове спасли кота, который почти три дня просидел на высоком дереве

В Харькове спасли кота, который взобрался на высокое дерево и просидел там два дня, не в состоянии спуститься вниз.

Об этом сообщили в Службе спасения животных.

Черно-белого пленника на дереве заметили неравнодушные студенты - три девушки и парень – и попытались ему помочь, но тщетно.

И тогда молодые люди вызвали Службу спасения животных.

«Сначала мы пытались снять его самостоятельно, но кот не хотел проявлять слабость и полез выше. Пробовали достать с крыши, но не получилось. Тогда вызвали вышку», - рассказали волонтеры.

Кота с дерева сняли. Пока волонтеры ищут его хозяев, котика взяли временно под свою опеку студенты, которые также будут помогать в поисках.

«Не удалось усатому получить высшее образование, но урок он получил хороший: «по деревьям - не лазить!» - пошутили зоозащитники.