В Харькове спасли котенка, который провалился в дыру в стене (видео)

В Харькове спасли котенка, который провалился в дыру в стене.

Об этом сообщили в Службе спасения животных.

Происшествие случилось на ул. Академика Вальтера.

Волонтеров вызвала жительница многоэтажки, которая из-за переживаний за малыша не спала всю ночь.

Жители дома подставляли ему пищу в надежде, что котенок выйдет на запах, но безуспешно.

Котенок сидел в ущелье между лифтом и квартирой и мяукал.

В данном случае нужна была помощь специалистов КП «Харковгорлифт».

«По нашему опыту, большинство работников коммунальных служб не заинтересованы выполнять свои обязанности, когда это касается жизни животного. Но реакция диспетчера предприятия была неожиданно ... человеческой. Она спросила: «Боже, как оно там оказалось? Сейчас же вышлем к вам наших специалистов», - рассказали волонтеры.

Прибывший на место специалист сказал, что хорошо ориентируется в шахте этого лифта и подсказал, где лучше делать дырку. А позже отметил: «Я просто люблю делать свою работу».

Спасенного котенка забрали волонтеры, чтобы подлечить, а после этого ему будут искать семью.