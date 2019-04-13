В Харькове спасли птенца голубя, попавшего в ловушку во время непогоды

13 апреля 2019 г. 13:48
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В Харькове спасли птенца голубя, попавшего в ловушку во время ливня.

Как сообщили в службе спасения животных, ситуация произошла на ул. Героев труда, 12.

Проснувшись утром, жительница Салтовки увидела голубя, запутавшегося лапами в проводах. Он бился крыльями, пытаясь освободиться. Было видно, что птица уже обессилела и мокнет под проливным дождем.

Обеспокоенная судьбой попавшего в беду голубя харьковчанка вместе со своей семьей искала, куда позвонить за помощью, чтобы спасти птицу.

«Через Фельдмана связались с нами, - сообщили волонтеры. - Благодаря неравнодушию этой семьи, птицу удалось спасти. Ведь он мог не выжить под таким ливнем, еще и обессиленный. Но голубь очень стремился жизни и мужественно ждал. Мы его сняли. Это подросток, еще до конца не имеет перьев, но пытается летать».

Спасенную птицу назвали Бетси.

Как только голубь наберется сил, его выпустят в небо, пообещали в Службе спасения животных.

 

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