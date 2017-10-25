В Харькове спасли женщину с полугодовалым ребенком, которые жили в шалаше около завода

К правоохранителям обратилась 21-летняя мать 6-месячного мальчика. Она рассказала, что вынуждена жить почти на улице из-за нехватки денег. Когда малыш заболел, женщина обратилась к полицейским, не зная, кто еще ей сможет помочь.

Как рассказала 21-летняя девушка, она сама сирота, и ей с младенцем на руках просто некуда было идти. Пока она получала пособие для ребенка от государства, могла вместе с гражданским мужем снимать жилье. Когда средства закончились, пришлось идти на улицу. Женщина построила из подручных средств палатку и вместе с семьей жила в ней. Через несколько дней она заметила, что мальчик заболел. Лекарства молодая мама приобрести не могла. С отчаяния женщина решила обратиться за помощью в полицию.

Правоохранители вызвали скорую, медики которой сразу госпитализировали малыша в областную детскую больницу, где ему была оказана вся необходимая помощь. В настоящее время мать с сыном находятся в медицинском учреждении на обследовании.

Биологический отец малыша, который имеет за плечами несколько судимостей, не участвует в воспитании ребенка и обеспечении его всем необходимым для нормального проживания, - отметил инспектор ювенальной превенции Константин Шеремет. - Поэтому вопрос временной опеки над семьей приняли работники ювенальной превенции. Мы уже обратились в государственные учреждения для определения дальнейшего места жительства. Также готовится обращение в благотворительные фонды для материального обеспечения семьи на первое время всем необходимым - детским питанием и одеждой, лекарствами, предметами быта и гигиены.

Работники ювенальной превенции провели с женщиной профилактическую беседу и составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

