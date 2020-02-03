В Харькове стартовала регистрация на ВНО

Сегодня, 3 февраля, начинается регистрация на внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования .

"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года продлится с 3 февраля по 24 марта. Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В УЦОКО отметили, что для успешной регистрации для участия во внешнем независимом оценивании необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр. Отмечается, что процедура регистрации будет зависеть от того, будет ли проходить лицо государственную итоговую аттестацию в форме ВНО. Так, предусмотрена отдельная процедура регистрации для тех, кто будет сдавать ГИА в форме ВНО, и тех, кто не сдает ГИА в форме ВНО.

ГИА/ВНО сдают те, кто в 2020 году получает полное среднее образование, планирует поступать в учреждения высшего образования на бакалаврский уровень - выпускники учреждений общего среднего образования, ученики (слушатели) учреждений профессионального образования, студенты высших учебных заведений, выпускники иностранных учебных заведений 2020 года.

Только ВНО сдают выпускники прошлых лет, которые уже имеют аттестат о полном общем среднем образовании и планируют поступать на бакалаврский уровень. В УЦОКО напомнили, что при необходимости изменения в регистрационные данные можно будет внести также с 3 февраля по 24 марта. Кроме того, в этот срок могут подать документы для участия в дополнительной сессии ВНО те лица, которые не смогут пройти ВНО во время основной сессии, потому что: