В Харькове стартовала вступительная кампания. Как проходит онлайн-подача заявлений, и куда поступают выпускники

Иван Шелковый неплохо окончил школу с углубленным знанием английского языка, теперь хочет и дальше изучать филологию. Поэтому планирует учиться на филфаке Харьковского университета имени Каразина, а вот в качестве специальности выбрал журналистику. Однако, в первый день вступительной кампании подавать документы не собирается. Планирует подождать, оценить свои шансы и посмотреть рейтинги.

Иван Шелковый, абитуриент

Я больше склоняюсь к телевидению, что касается начала, у меня уже есть заполненное портфолио, есть заметки в газету Каразинское, обираюсь поступать на филфак, платное отделение в Харькове. Это связано с тем, что в Харькове на журналистику большой конкурс, у нас два факультета нормальных, и я выбрал Каразинский университет.

И хоть цены на учебу кусаются, за год придется заплатить больше 17 тысяч гривен, Иван считает, что это стоит того. А вот Наталья Неманихина мечтает работать управленцем в серьезной фирме. Поэтому поступать решила на кафедру Организации производства и управления персоналом в НТУ "ХПИ"

Наталья Неманихина, абитуриентка

У меня просто есть друзья, которые заканчивали политехнический институт, их родители, и говорят очень хорошо трудоустройство потом найти работу. Я была на дне открытых дверей, мне очень понравилась атмосфера. Решила поступать. Балы более менее нормальные планирую поступать на бюджет. Если не получится на контракт, но будем надеяться, что на бюджет получится. Контракт стоит около 10 тысяч в год.

Евгений Сокол, ректор НТУ"ХПИ"

Держзамовлення на бакалаврат формується після закінчення подачи всіх заяв. Все що залишається після держзамовлення це ті місця можуть бути зайняті за контрактом. Сьогодні ну так стало ся що ми підняли ціни у своєму університеті на 10-12 відсотків.

В этом году документы от абитуриентов поступают в вузы только в электронном варианте, но к такой активности пользователей уже в первый день работы система оказалась не готова - рассказывает выпускник 27го физико-математического лицея Денис Надтока. Парень планирует выучиться на инженера компьютерной механики, говорит, в Харькове этой профессии обучает университет радиэлектронники и политех, который у него в приоритете.

Денис Надтока, абитуриент

Зарегистрировал кабинет я вначале еще, когда его можно было регистрировать. А на подачу заяв сайт очень тормозит и дома меня это не получилось. Я приехал сюда и здесь тоже ничего не получилось. И буду пытаться ночью это сделать, зарегистрироваться. Поймать момент, когда это можно сделать.

Несмотря на то, что система электронная, родители и абитуриенты все равно могут прийти и обратиться с любым вопросом к специалистам комиссий в ВУЗах.

Ольга Анощенко, ответственный секретарь приемной комиссии ХНУ им. Каразина

Умови прийому і правила прийому кожний рік змінюються. З’являються нові умови та правила,в ступникам та їх батькам вже без досвіду розібратися , тому вони звертаються до представників вступної комісії. А ми намагаємось їм допомогти.

Подобные проблемы уже наблюдались во время прошлогодней вступительной компании, но тогда министерство предусмотрело вариант передачи документов из рук в руки через приемную комиссию. Впрочем, уже после 15-ти часов в университеты все же начали приходить первые документы, а в Киеве перебои в работе сервиса назвали "Технічною перервою".