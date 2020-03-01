В Харькове стартовали Недели Женской Солидарности

1 марта 2020 в Харькове начались Недели Женской Солидарности - социально-образовательный проект, состоящий в этом году из 13 мероприятий различных форматов: от профессиональных форумов до публичных дискуссий, от плакатных мастерских до женской татуировки.

В этом году проект проходит под лозунгом: «Женщина актуальна».

«Вызовы женщин в сфере безопасности, бизнеса и политики мы будем обсуждать на двух уровнях - с профессионалками и профессионалами из этих отраслей и с широкой аудиторией активных гражданок и граждан. В частности, к организации мероприятий присоединились партнерские украинские и международные организации, благодаря чему приглашенные на мероприятие эксперты будут не только из Украины, но и из ближайших европейских стран», - говорят организаторы проекта.

Также традиционно, 8 марта, состоится Марш Женской Солидарности, который станет площадкой для вдохновения женщин и повышения их видимости в городском пространстве.

Накануне Марша будут организованы 3 плакатные мастерские для тех, кто хотел бы озвучить таким образом свою поддержку женщинам и достижению гендерного равенства в украинском обществе.

Более подробно с перечнем мероприятий можно ознакомиться на странице Сферы в Фейсбук https://www.facebook.com/spherewa/ и в Инстаграме Недели Женской Солидарности https://www.instagram.com/kharkivwomensweeks/

Вход на все мероприятия бесплатный.