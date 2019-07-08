В Харькове стартует уникальный проект для женщин плюс-сайз

Как сообщила пресс-служба Харьковского городского совета, скоро стартует обучающая платформа "Velyka Krasa Krainy", целью которой является научить девушек с пышными формами любить себя.

Это обучающая платформа для женщин разного возраста, социального статуса и любых параметров.

По словам начальника управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктории Грецкой-Миргородской, идея проекта заключается в том, чтобы научиться принимать себя такой, какая ты есть, полюбить себя и свое тело.

«Наша школа «Open Grants School» дала толчок для реализации уникального для Украины проекта. Общественная организация «Альянс инициатив» - выпускник школы грантрайтинга и победитель городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов. Именно эта организация будет реализовывать масштабный всеукраинский проект для женщин с пышными формами, без ограничений по возрасту - «Velyka Krasa Krainy», который поможет каждой его участнице поверить в свои силы и стать увереннее», - отметила она.

В ходе проекта для всех участниц пройдут тренинги по психологии, консультации косметологов, стилистов, визажистов, диетологов, специалистов по коррекции осанки, состоятся мотивационные лекции «Как найти себя», «Как реализоваться», «Как создать персональный бренд».

Участниц научат азам дефиле, позированию, а финалистки проекта уже этой осенью выйдут на подиум «Kharkiv Fashion 2019» и представят эксклюзивные коллекции украинских дизайнеров.

Подробную информацию можно также получить по телефонам: (067) 571-42-55, (095) 214-75-70.