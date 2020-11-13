В Харькове суд избрал меру пресечения криминальному авторитету, задержанному в Сумах

В Дзержинском районном суде сегодня избирали меру пресечения криминальному авторитету, который скрывался около 4 лет от органов следствия за совершение преступлений и был задержан в Сумах при попытке вскрытия чужого автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, ему определили меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 439400 грн.

Задержанный подозревается в совершении кражи, совершенной в особо крупных размерах, незаконном обращении с оружием, сопротивлении и угрозах работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в июле 2017 мужчина прибыл на своей машине «Lexus» на парковочную площадку, расположенную в Шевченковском районе возле церкви. С помощью кодграббера злоумышленник перехватил сигнал автомобильной сигнализации и получил таким образом доступ к автомобилю «Mazda».

Проникнув в авто, мужчина совершил кражу 25 тысяч долларов США.

Кроме того, в феврале 2018 года, во время проведения обыска автомобиля «Lexus», принадлежащего фигуранту, правоохранители изъяли клинковое холодное оружие.

После этого мужчину объявили в государственный розыск.

В марте 2020 полицейские заметили автомобиль, который принадлежит «авторитету», на окружной дороге. Правоохранители стали его преследовать, однако злоумышленник, игнорируя требования полицейских, повредил их автомобиль и скрылся.

Как сообщается, прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на указанное решение суда.

Накануне, 12 ноября, подозреваемого задержали на территории Сумской области.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.