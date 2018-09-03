В Харькове суд оштрафовал бывшего правоохранителя за обман бизнесмена

28 августа в Харькове суд признал виновным и утвердил соглашение о примирении с одним из обвиняемых по делу о мошенничестве в отношении одного из харьковских предпринимателей.

Соответствующий приговор Коминтерновского районного суда Харькова был опубликован в Едином реестре судебных решений 31 августа 2018 года.

Согласно материалам дела, двое бывших сотрудников полиции, получив предварительную информацию о нарушении законодательства предпринимателем, пытались получить у него деньги за «непривлечение» к уголовной ответственности.

26 марта 26.03.2018 примерно в 12:00 бизнесмену на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником УСБУ в Харьковской области и сообщил об обнаружении им при анализе данных о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО «КБ« ПриватБанк », того, что бизнесмен превысил объем дохода для плательщика указанной системы налогообложения.

Неизвестный предложил бизнесмену встретиться для обсуждения этого вопроса.

30 марта днем бизнесмен прибыл в прокуратуру, зашел в служебный кабинет №10, расположенный на первом этаже, который не был закреплен за одним работником указанной прокуратуры.

Там его встретил злоумышленник, который являлся бывшим сотрудником органов внутренних дел. Он представился прокурором Слободского отдела Харьковской местной прокуратуры №5 и сообщил бизнесмену о якобы намерении начать досудебное расследование, провести обыски на предприятии у бизнесмена и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

Как вариант «решения» вопроса злоумышленник предложил предпринимателю заплатить деньги в сумме 15000 долларов США.

Бизнесмен был вынужден согласиться на передачу денежных средств и сообщил, что сначала он может передать ему часть денег - 5000 долларов США. Мошенник согласился.

4 апреля пострадавший передал 15 200 гривен и 200 долларов. 11 апреля мужчина передал злоумышленнику еще 4300 долларов, большая часть которых в ходе следственного эксперимента была заменена правоохранителями на имитационные купюры.

Таким образом, суд считает, что злоумышленник совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.190 УК Украины.

20 августа предприниматель заключил соглашение о примирении с посредником, который получал деньги для «прокурора».

По условиям указанного соглашения обвиняемый полностью признал вину в указанном деянии и согласился с тем, что нанесенные в результате совершенного им уголовного преступления убытки, возмещенные в полном объеме, а потерпевший согласился с условиями указанного соглашения.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.190 УК (мошенничество) и наказал штрафом в 1700 грн.