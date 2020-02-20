В Харькове суд отправил под стражу "сотрудницу" псевдориэлторской фирмы

В Харькове суд отправил под стражу 28-летнюю девушку-псевдориелтора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что 28-летняя женщина, действуя по предварительному сговору с двумя своими знакомыми женщинами и другими неустановленными лицами, под видом оказания услуг агентства недвижимости, не имея при этом к нему юридического отношения, осуществляла незаконную деятельность.

Для этого злоумышленники сняли в Харькове два офисных помещения и разместили ложные объявления на сайте объявлений о предоставлении в аренду квартир в различных районах Харькова, якобы расположенных у станций метрополитена.

Злоумышленники отвечали на звонки потенциальных арендаторов от имени владельцев квартир и менеджеров агентства недвижимости, сообщая клиентам о необходимости оплаты за первый и последний месяц арендованного периода и приглашая их в офис.

Когда клиент приходил в «агентство недвижимости» и доставал свои деньги, чтобы внести оплату, злоумышленницы вырывали их из рук жертвы и убегали из офиса, после чего лично и при участии неустановленных лиц, которые выступали в качестве охранников, подавляли сопротивление пострадавших путем насилия и угроз.

На данный момент правоохранители задокументировали 10 фактов деятельности преступной группы.

По данным прокуратуры, трем женщинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно).

Одной из подозреваемых женщин избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 630 тысяч гривен. Вопрос об избрании меры пресечения двум другим установленным фигуранткам дела решается.

Кроме того, правоохранители разыскивают остальных злоумышленников, причастных к совершению аналогичных уголовных преступлений на территории Харькова, и устанавливают других потерпевших по делу.