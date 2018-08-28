В Харькове суд выпустил из-под стражи виновника смертельного ДТП на Салтовском Шоссе, в котором погиб 17-летний парень

18-летний водитель BMW Тигран Енгибарян, который 16 января 2018 года на своем автомобиле насмерть сбил на Салтовском Шоссе 17-летнего парня, сегодня вышел из зала Апелляционного суда Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.

Апелляционный суд изменил приговор Московского районного суда, назначив Тиграну Енгибаряну наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком в 3 года с лишением права управлять автомобилем на тот же срок.

Как сообщили в пресс-службе Апелляционного суда, полный текст решения коллегия судей огласит 3 сентября.

Напомним, как сообщалось ранее, 16 января текущего года на Салтовском шоссе-127 автомобиль Toyota Camry сбил переходившего дорогу 17-летнего парня. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, виновник ДТП с места аварии уехал.

23 апреля суд первой инстанции приговорил Тиграна Енгибаряна к 3-м годам лишения свободы.

При этом потерпевшие отказались от гражданских исков и просили применить к обвиняемому статью 75 УК Украины (отсрочка исполнения наказания).

Судебное заседание происходило по упрощенной процедуре и в закрытом режиме слушания.