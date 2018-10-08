В Харькове суд запретил деятельность пророссийской общественной организации

08 октября 2018 г. 14:26
346 просмотров

Харьковский окружной административный суд запретил деятельность Харьковской областной общественной организации «Русь триединая».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что участники организации, в частности, были активными участниками так называемого «Антимайдана».

Они также требовали проведения референдума по федерализации Украины и организовали ряд крестных ходов по центральным улицам Харькова, во время которых призывали к созданию фейковой «Харьковской народной республики» с последующим вхождением ее в состав РФ.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.