В Харькове судья получила от депутата готовый текст решения об отмене ему запрета выезда за рубеж - СМИ

11 июля 2018 года судья Дзержинского районного суда Харькова заявила, что злоумышленниками была взломана ее личная электронная почта, в которой хранится ее переписка, начиная с 2008 г.

На сегодняшний день гигабайты скандальной переписки были опубликованы хакерами и доказывают, что судья Подус получила от депутата Святаша и его адвокатов письма, которые содержали проекты жалобы Святаша на действия государственного исполнителя и судебного решения, сообщает Народная правда.

Ранее Дзержинский районный суд Харькова запретил выезд экс-регионалу за рубеж и судебное решение было выполнено Государственной пограничной службы Украины.

Очевидно, что в преддверии летних политических каникул Дмитрию Святашу потребовалось срочно покинуть пределы страны, для чего юристом Корпорации “АИС” был составлен и согласован со Святашем проект соответствующей жалобы, а харьковским адвокатом Юлией Плетневой вся цепочка переписки была отправлена судье Подус.

Также на электронный адрес Подус пришел проект судебного решения по делу Святаша, который с незначительными правками и без вызова сторон был подписан Анной Сергеевной.

Установлено, что подписанный финальный экземпляр судебного решения на 85 % соответствует ранее утвержденному Дмитрием Святашем и его адвокатами.

В Дзержинском районном суде Харькова сообщают, что на данный момент скандальное судебное решение не вступило в законную силу, и Дмитрий Святаш все еще не имеет права покидать пределы страны.

Остается только надеяться, что Государственная пограничная служба не будет столь лояльна к депутату и не выпустит его за пределы страны на основании сфальсифицированного судебного решения

Гражданская организация выразила свое намерение обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, совершенном судьей Подус, Дмитрием Святашем и его юристами.