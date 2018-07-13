В Харькове судья получила от депутата готовый текст решения об отмене ему запрета выезда за рубеж - СМИ

13 июля 2018 г. 20:38
Источник: Голос UA
440 просмотров

11 июля 2018 года судья Дзержинского районного суда Харькова заявила, что злоумышленниками была взломана ее личная электронная почта, в которой хранится ее переписка, начиная с 2008 г.

На сегодняшний день гигабайты скандальной переписки были опубликованы хакерами и доказывают, что судья Подус получила от депутата Святаша и его адвокатов письма, которые содержали проекты жалобы Святаша на действия государственного исполнителя и судебного решения, сообщает Народная правда.

Ранее Дзержинский районный суд Харькова запретил выезд экс-регионалу за рубеж и судебное решение было выполнено Государственной пограничной службы Украины.

Очевидно, что в преддверии летних политических каникул Дмитрию Святашу потребовалось срочно покинуть пределы страны, для чего юристом Корпорации “АИС” был составлен и согласован со Святашем проект соответствующей жалобы, а харьковским адвокатом Юлией Плетневой вся цепочка переписки была отправлена судье Подус.

Также на электронный адрес Подус пришел проект судебного решения по делу Святаша, который с незначительными правками и без вызова сторон был подписан Анной Сергеевной. 

Установлено, что подписанный финальный экземпляр судебного решения на 85 % соответствует ранее утвержденному Дмитрием Святашем и его адвокатами.

В Дзержинском районном суде Харькова сообщают, что на данный момент скандальное судебное решение не вступило в законную силу, и Дмитрий Святаш все еще не имеет права покидать пределы страны.

Остается только надеяться, что Государственная пограничная служба не будет столь лояльна к депутату и не выпустит его за пределы страны на основании сфальсифицированного судебного решения

Гражданская организация выразила свое намерение обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, совершенном судьей Подус, Дмитрием Святашем и его юристами.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.