В Харькове трамваи на месяц изменят движение

08 июня 2017 г. 9:54
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Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 5:00 8 июня до 5:00 8 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на проспекте.

На это время движение трамваев №23 и 26 будет организовано следующим образом:

№23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26: Лесопарк  - парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».

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