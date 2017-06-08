В Харькове трамваи на месяц изменят движение

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 5:00 8 июня до 5:00 8 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на проспекте.

На это время движение трамваев №23 и 26 будет организовано следующим образом:

№23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26: Лесопарк - парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».