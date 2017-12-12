В Харькове трамваи №16, 16А и 26 временно изменят маршрут

12 декабря 2017 г. 15:42
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Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка будет запрещено с 9:00 до 15:00 13 и 14 декабря. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Изменение маршрутов трамваев связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Шевченко, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - ул. Веснина - разворотный круг «Парк им. Горького»;

в обратном направлении: без заезда на разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

трамваи №16 и 16А - не ходят.

 

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