В Харькове трамваи №23 и 26 на два дня изменят маршрут

11 июля 2018 г. 9:53
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Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 10:00 до 15:00 11 и 12 июля.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

На данном участке будут ремонтировать трамвайные пути и контактную сеть.

На время ремонтных работ трамваи будут ходить по следующему маршруту:

№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р»;

№ 26: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р».

 

 

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