В Харькове трамваи №23 и 26 временно изменят маршрут

22 февраля 2019 г. 15:47
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С 10:00 до 15:00 25 февраля движение трамваев по пр. Московскому, на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Это связано с ремонтом контактной сети трамвая по пр. Московскому, уточнили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период  трамваи будут курсировать так:

- трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Лосево»;

- трамвай №26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Лосево».

 

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