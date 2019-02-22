В Харькове трамваи №23 и 26 временно изменят маршрут

С 10:00 до 15:00 25 февраля движение трамваев по пр. Московскому, на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Это связано с ремонтом контактной сети трамвая по пр. Московскому, уточнили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период трамваи будут курсировать так:

- трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Лосево»;

- трамвай №26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Лосево».