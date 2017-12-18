В Харькове трамваи №6 и 8 на два дня изменят маршрут

19 и 20 декабря движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от пер. Салтовского до пр. Тракторостроителей будет запрещено с 9:00 до 16:00. Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на Салтовском шоссе.

На этот период трамваи будут следовать по маршруту:

трамвай №6: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Полтавский Шлях - пл. Конституции - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей;

трамвай №8: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей.