В Харькове трое полицейских "зарабатывали" за счет подчиненных коллег

Прокуратура области объявила о подозрении трем сотрудникам одного из отделов Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как выяснилось в ходе следствия, организовал коррупционную схему 45-летний заместитель начальника отдела. К «делу» он привлек двух инспекторов 30 и 43 лет, предоставив им реквизиты банковской карты своего отца, на которую подчиненные сотрудники территориальных подразделений должны были перечислять деньги. Затем участники преступной схемы снимали с карты наличные.

Работники подчиненных подразделений платили злоумышленникам за фиктивное прохождение обязательных учебных занятий, беспрепятственную сдачу ежемесячных отчетов, зачетов знаний нормативной базы, в отдельных случаях - за решение вопросов о непривлечении к дисциплинарной ответственности.

Всего с декабря 2017 по январь 2018 года таким образом полицейские «заработали» почти 75 тысяч гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.