В Харькове трое полицейских "зарабатывали" за счет подчиненных коллег

04 сентября 2018 г. 11:44
167 просмотров

Прокуратура области объявила о подозрении трем сотрудникам одного из отделов Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как выяснилось в ходе следствия, организовал коррупционную схему 45-летний заместитель начальника отдела. К «делу» он привлек двух инспекторов 30 и 43 лет, предоставив им реквизиты банковской карты своего отца, на которую подчиненные сотрудники территориальных подразделений должны были перечислять деньги. Затем участники преступной схемы снимали с карты наличные.

Работники подчиненных подразделений платили злоумышленникам за фиктивное прохождение обязательных учебных занятий, беспрепятственную сдачу ежемесячных отчетов, зачетов знаний нормативной базы, в отдельных случаях - за решение вопросов о непривлечении к дисциплинарной ответственности.

Всего с декабря 2017 по январь 2018 года таким образом полицейские «заработали» почти 75 тысяч гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается. 

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                          Ресторан "Навруз" приглашает на работу администраторов, повара, официантов, бармена, бариста, уборщиц и посудомойщиц. Т. 063-559-23-49                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.