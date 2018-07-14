В Харькове троллейбус №27 временно изменил свой маршрут

14 июля 2018 г. 11:48

Движение транспорта по ул. Дудинской, на участке от Григоровского шоссе до ул. Полтавский Шлях, будет ограничено до 15 июля.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, на данном участке будут монтировать инженерное оборудование на строительном объекте.

Двустороннее движение транспорт будет осуществлять по свободной от работ полосе.

Кроме того, до 3:00 15 июля будет запрещено движение троллейбусов по ул. Дудинской и ул. Холодногорской.

Троллейбус №27 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская – пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции.

 

 

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