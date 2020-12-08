В Харькове турникеты для бесконтактной оплаты проезда установят еще на трех станциях метро.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Так, завтра, 9 декабря, оплатить проезд банковской картой харьковчане смогут на станциях метро «Холодная гора», «Южный вокзал» и «Центральный рынок».

По данным Департамента цифровой трансформации, аппараты для бесконтактной оплаты проезда будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станциях метро «Холодная гора» и «Центральный рынок», а также в вестибюле №1 на станции «Южный вокзал».

Напомним, система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре.

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже установлены в вестибюлях на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Защитников Украины», «Академика Барабашова», «Проспект Гагарина», «Пушкинская», «Алексеевская», «Победа», «Индустриальная» и «Дворец спорта».

Как отметили в горсовете, в течение четырех месяцев такие аппараты планируется установить на всех станциях метро.