В Харькове у больного ребенка украли коляску (видео)

09 декабря 2018 г. 10:43
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Вчера, 8 декабря, в одном из домов на улице Откара Яроша, 7 из подъезда неизвестный украл детскую коляску.

Об этом в соцсетях сообщила мать ребенка, подчеркнув, что ребенок болен и имеет инвалидность, а его коляска стоит 15 тысяч гривен.

Факт кражи также попал на видео – злоумышленника, выносившего из подъезда коляску, зафиксировала соседская камера видеонаблюдения.

Мать мальчика пишет, что они приехали в гости к бабушке и оставили коляску в подъезде буквально на 20 минут, а когда вышли – ее уже не было.

«Особенность коляски: 3 колеса коричневого цвета, правое переднее колесо синего цвета ( могут переставить местами) буду благодарна за любую помощь», - сообщила харьковчанка, отметив, что заявление в полицию по факту кражи уже написано.

Пользователи соцсетей возмущены действиями злоумышленника и советуют пострадавшей искать похищенную коляску в пунктах приема металлолома, однако харьковчанка надеется отыскать свою коляску на рынке среди б.у. вещей.

 

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