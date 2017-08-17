В Харькове у иностранца обнаружили малярию

17 августа 2017 г. 15:37
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В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии у иностранного гражданина, который находился с частным визитом в городе Лагос Федеративной Республики Нигерия.

Как рассказали в Харьковском лабораторном центре, 8 августа у больного появились жалобы на повышение температуры тела, слабость, головная боль. За медицинской помощью он не обращался, лечился самостоятельно.

Впервые обратился за медицинской помощью 15 августа. Мужчину госпитализировали в Коммунального учреждения здравоохранения Областная клиническая инфекционная больница, где в ходе клинического обследования установлен диагноз малярия средней тяжести.

В очаге, по месту жительства больного, проведено эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

За текущий период 2017 года в Харьковской области зарегистрировано 4 случая малярии. Среди заболевших 2 жители области, которые находились в странах Африканского континента.

 

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