В Харькове у иностранки выявили малярию

16 декабря 2018 в Харькове зарегистрировали завозной случай малярии.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Опасное заболевание обнаружили у студентки, которая прибыла на обучение в один из харьковских ВУЗов из Республики Камерун.

Специалисты установили, что 9 декабря девушка стала жаловаться на слабость, головную боль, боль в области грудной клетки и повышение температуры тела до 38,0 0С.

Впервые заболевшая студентка обратилась за медицинской помощью 15 декабря в скорую медицинскую помощь.

На автомобиле скорой помощи ее доставили ​​в Областную клиническую инфекционную больницу и госпитализировали с предварительным диагнозом «малярия».

В ходе клинического дообследования диагноз «малярия» подтвердился.

Специалисты Лабцентра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства девушки.

Как отметили в Лабцентре, за текущий период 2018 года в Харьковской области – это уже 11-й зарегистрированный случай малярии.