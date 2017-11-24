В Харькове у мужчины нашли боеприпасы

23 ноября вечером в полицию поступило сообщение о конфликте в одной из квартир в доме на улице Семинарской, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Прибывшие на вызов патрульные при поверхностной проверке одного из участников конфликта нашли у мужчины пачку от сигарет, в которой находились патроны калибра 5,6 мм.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обнаруженные боеприпасы изъяли. Следователи отправили их на экспертизу.

Мужчине грозит ответственность по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.