В Харькове у мужчины нашли боеприпасы

24 ноября 2017 г. 12:09
50 просмотров

23 ноября вечером в полицию поступило сообщение о конфликте в одной из квартир в доме на улице Семинарской, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Прибывшие на вызов патрульные при поверхностной проверке одного из участников конфликта  нашли у мужчины пачку от сигарет, в которой находились патроны калибра 5,6 мм.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обнаруженные боеприпасы изъяли. Следователи отправили их на экспертизу.

Мужчине грозит ответственность по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.