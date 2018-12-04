В Харькове у наркосбытчика дома нашли гранату

Харьковские правоохранители обнаружили у ранее судимого 38-летнего мужчины наркотики и боеприпас.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в рамках уголовного производства, отрытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, работники полиции установили факты сбыта опия ацетилированного 38-летним мужчиной.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили и изъяли наркотические средства и предмет, похожий на гранату «РГД-5».

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.