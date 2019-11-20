В Харькове у "наркозакладчика", работавшего на интернет-магазин, изъяли 6 кг наркотиков на 5 миллионов гривен

В Харькове полицейские разоблачили 39-летнего мужчину, который работал «закладчиком» наркотиков на интернет-магазин, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В харьковчанина изъяли около 6 килограммов наркотических и психотропных веществ. Стоимость изъятого на черном рынке составляет около 5 миллионов гривен.

Так, 19 ноября на улице Малиновского у дома № 5 полицейские задержали 39-летнего харьковчанина.

У мужчины при себе нашли полимерный пакет весом около 700 граммов с психотропным веществом PVP, полимерный пакет с амфетамином весом около 20 граммов и 8 свертков с каннабисом.

Со слов мужчины стало известно, что он работает «закладчиком» на Интернет-магазин на базе известного мессенджера, который обслуживает территорию нескольких регионов Украины.

Также выяснилось, что у себя дома он хранил наркотические средства и психотропные вещества с целью дальнейшего их сбыта путем «закладок» по указанию оператора этого магазина.

В ходе осмотра квартиры харьковчанина полицейские обнаружили наркотические средства и психотропные вещества, расфасованные в полимерные пакеты оптовыми и розничными «закладками».

Из дома злоумышленника было изъято около 1 кг амфетамина; около 3 кг психотропного вещества PVP; около 150 граммов мефидрона; около 500 таблеток «Экстази»; около 100 граммов психотропного вещества МДМА; около 2 кг каннабиса; 50 таблеток ЛСД; 300 полимерных свертков, обмотанных изолентой синего, красного и желтого цветов (так называемые «закладки») с амфетамином; около 35 граммов наркотического средства «Касторовое масло»; около 3 граммов кокаина; 50 граммов грибов галлюциногенных; электронные весы; изоляционную ленту синего, красного и желтого цветов; 400 пустых полимерных зип-пакетов; магниты, которые использовались для создания «закладок».

Все изъятое направлено на исследование. По данному факту следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления.

Также правоохранители устанавливают источник и канал поставки наркосредств и психотропных веществ, преступные связи фигуранта и других лиц, которые могут быть причастны к указанной незаконной деятельности. Также устанавливаются организаторы и соучастники Интернет-магазина.