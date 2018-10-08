В Харькове у осужденных пациентов психиатрической больницы отобрали жилье

Харьковские правоохранители в ходе проверки соблюдения конституционных прав осужденных к принудительному лечению лиц, нуждающихся в психиатрической помощи, выявили факты завладения мошенническим путем их квартирами.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам начальника отдела прокуратуры области Романа Дмитренко, двое пациентов больницы - мужчины 50 и 62 лет - сообщили, что их жильем в Харькове пользуются посторонние люди.

Оба мужчины осуждены за совершение преступлений и находятся в психиатрическом учреждении на принудительном лечении.

Правоохранители установили, что заявители действительно имели квартиры в городе.

50-летний пациент психиатрической больницы жил в 2-комнатной квартире вместе с тетей. После смерти последней, когда больной уже находился на лечении, жилье унаследовал неизвестный ему человек. Затем недвижимость закладывалась под залог и 3 раза перепродавалась.

Второй заявитель имел в собственности половину 1-комнтаной квартиры недалеко от центра Харькова.

Сейчас следствие проверяет информацию о незаконной продаже части жилья, которая принадлежала покойной матери потерпевшего.

По выявленным фактам прокуратура открыла уголовные производства.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц).