В Харькове у пассажира автобуса обнаружили вероятные наркотики

12 марта 2020 г. 9:49
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На ХТЗ у одного из пассажиров автобуса патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 11 марта ​​во время несения службы на посту полиции "ХТЗ" патрульные остановили для проверки автобус Neoplan сообщением Харьков-Купянск.

С согласия водителя в ходе поиска запрещенных веществ в автобусе служебная собака патрульных среагировала на одного из пассажиров.

При проверке вещей мужчины патрульные обнаружили в его рюкзаке три банки, в середине которых находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Для проведения необходимых следственных действий правоохранители на место вызвали следственно-оперативную группу.

 

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