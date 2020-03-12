В Харькове у пассажира автобуса обнаружили вероятные наркотики

На ХТЗ у одного из пассажиров автобуса патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 11 марта ​​во время несения службы на посту полиции "ХТЗ" патрульные остановили для проверки автобус Neoplan сообщением Харьков-Купянск.

С согласия водителя в ходе поиска запрещенных веществ в автобусе служебная собака патрульных среагировала на одного из пассажиров.

При проверке вещей мужчины патрульные обнаружили в его рюкзаке три банки, в середине которых находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Для проведения необходимых следственных действий правоохранители на место вызвали следственно-оперативную группу.