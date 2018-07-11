В Харькове у пассажира автомобиля нашли взрывчатку

На посту ХТЗ на Московском проспекте в Харькове полицейские обнаружили у 25-летнего мужчины пакет с порохом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские остановили легковой автомобиль, в котором кроме водителя ехали четверо пассажиров.

На одного из пассажиров, 25-летнего харьковчанина, отреагировал служебный пес.

Во время личного досмотра у мужчины обнаружили при себе пакет с коричневым веществом, похожим на порох.

Вещественное доказательство правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.