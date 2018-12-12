В Харькове у проводников московского поезда в купе нашли партию красной и черной икры

Сегодня пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками обнаружили в купе поезда «Москва-Харьков» 12 килограммов красной и черной икры.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ, контрабанду в своих купе пытались незаконно переместить через границу двое проводников поезда.

Поведение двух проводников 1967 и 1984 рождения, которые заметно нервничали, показалось правоохранителям подозрительным, и они решили досмотреть их купе.

В ходе осмотра купе правоохранители обнаружили 20 пластиковых банок красной икры и 2 банки черной, весом почти 11 и 1,1 кг соответственно.

Товар мужчины пытались незаконно переместить через границу, спрятав в дорожных сумках.

В отношении нарушителей представители государственной фискальной службы составили протоколы о нарушении таможенных правил, а обнаруженную продукцию изъяли.