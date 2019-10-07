 

В Харькове у россиянки в поезде нашли старинные икону и Библию

07 октября 2019 г. 10:39
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Старинную икону и Библию пыталась вывезти из Украины гражданка России.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, во время оформления поезда международного сообщения «Кривой Рог - Москва» в одном из вагонов в личных вещах пассажира поезда - россиянки пограничники совместно с таможенниками обнаружили икону Божьей Матери и Библию издательства 1911 года.

Женщина пыталась вывезти данные предметы, спрятав их от погранично-таможенного контроля в подкладке пальто и поясном корсете.

На данный момент икона и Библия изъяты в установленном порядке. Продолжается экспертиза по установлению исторической и культурной ценности данных предметов.

 

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