В Харькове у россиянки в поезде нашли старинные икону и Библию

Старинную икону и Библию пыталась вывезти из Украины гражданка России.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, во время оформления поезда международного сообщения «Кривой Рог - Москва» в одном из вагонов в личных вещах пассажира поезда - россиянки пограничники совместно с таможенниками обнаружили икону Божьей Матери и Библию издательства 1911 года.

Женщина пыталась вывезти данные предметы, спрятав их от погранично-таможенного контроля в подкладке пальто и поясном корсете.

На данный момент икона и Библия изъяты в установленном порядке. Продолжается экспертиза по установлению исторической и культурной ценности данных предметов.